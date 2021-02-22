Влада ще в 2019 році пообіцяла, що тарифи на тепло знизяться майже наполовину з наступної зими. Але тарифи зросли і будуть рости ще, а плану з їх зниженнядосі немає.

Про це розповіла журналістка Катерина Котенкова для Знай.ua.

«Де кінець епохи бідності, який обіцяли? Він так і не настав, зате почалася епоха жебрацтва», - обурюєтьсявона.

Протягом минулого року фінансування програми житлових субсидій скоротилося на 20 млрд грн. У січні 2021-го Міністерство соціальної політики попросило Міністерство фінансів збільшити фінансування програми на 10 млрд. Але ж ще в грудні 2020-го прийняли Державний бюджет-2021, і ніхто не скаржився, що грошей на субсидії не вистачає.

«Плутанина якась. То вистачає грошей, то не вистачає – складається враження, що вони самі не знають, що приймають. Або ж знають? Як би там не було, але зниження тарифів ми не побачили і грошей на субсидії не вистачає», - підсумувалаКатерина Котенкова.

Нагадаємо, Катерина Котенкова розповіла деталі закону про ЖКГ, який вступить у силу в травні.

Раніше Politeka повідомляла, що чергове подорожчання вдарить по мільйонах українців.