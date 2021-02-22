Власть еще в 2019 году пообещала, что тарифы на тепло снизятся почти наполовину со следующей зимы. Но тарифы выросли и будут расти еще, а плана по их снижению все еще нет.

Об этом рассказала журналистка Катерина Котенкова для Знай.ua.

«Где конец эпохи бедности, который обещали? Он так и не наступил, зато началась эпоха нищеты», - возмутилась она.

В течение прошлого года финансирование программы жилищных субсидий сократилось на 20 млрд грн. В январе 2021-го Министерство социальной политики попросило Министерство финансов увеличить финансирование программы на 10 млрд. А ведь еще в декабре 2020-го приняли Государственный бюджет-2021, и никто не жаловался, что денег на субсидии не хватает.

«Путаница какая-то. То хватает денег, то не хватает – создается впечатление, что они сами не знают, что принимают. Или же знают? Как бы там ни было, но снижение тарифов мы не увидели и денег на субсидии не хватает», - подытожила Катерина Котенкова.

Напомним, Катерина Котенкова рассказала детали закона о ЖКХ, который вступит в силу в мае.

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