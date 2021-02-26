Заступник Міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер в ефірі програми «Суб’єктивно» з Янікою Мерило розповів про роботу всеукраїнського контакт-центру МОЗ з протидії поширенню COVID-19 та заявив, що це один з тих проектів, що реально працює.

«Дзвонити можуть навіть ті, хто перехворіли, мають відчуття тривоги, є люди, яким виписали лікування – тобто людина не залишається у будь-якому випадку наодинці. Це той контактний центр, який ми брали за основу. У нас є кодове слово – «турбота», - розповідає Кучер.

Він стверджує, що контакт-центр функціонує таким чином, що кожен, хто має питання чи будь-які проблеми може зателефонувати туди і отримати реальну допомогу.

«Ми побудували систему таким чином, що перше, що ви маєте зробити – це реально зателефонувати на контактний центр. Ми брали за основу роботу консьєрж-сервісів пристойних банків. Ми призначили в кожному регіоні відповідальних. В чому ідея: по-перше, можна додзвонитись. По-друге, якщо дзвінок обірвався – тобі передзвонять, ти точно додзвонишся», - запевняє заступник міністра.

За його словами, працівники контакт-центру виконують свою роботу дуже професійно й добросовісно і точно відповідають за належну якість обслуговування, за чим стежить і сам Кучер.

«У них серйозна база знань. Ми взяли базу знань урядового контактного центру, МОЗ, Національної служби здоров’я України, взяли весь той потік негативу і коментарів, які були в фейсбуці, оцифрували, щоб вони знали. Тобто базові всі питання, куди звернутись, де тестуватись не видають тести – вони все знають», - каже заступник міністра.

Кучер розповідає також про різні випадки, які можуть ставатись в сучасних реаліях: людині в поганому стані відмовляють у прийомі до лікарні, через брак місць, неналежні умови в медичних закладах та інші. Він запевняє, у всіх цих випадках необхідно телефонувати в контакт-центр МОЗ, де людям допоможуть вирішити проблемні питання, а також належно відзвітують про виконану роботу. Він запевняє, що є не один є випадок, коли така налагоджена робота контакт-центру дійсно допомогла людям.

«Потрібно телефонувати до нас. У нас є механізм, що робити у таких випадках. Навіть якщо ми одній людині допомогли – значить, воно того варте», - підсумував Кучер.

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