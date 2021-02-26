Заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер в эфире программы «Субъективно» с Яник ой Мерило рассказал о работе всеукраинского контакт-центра МЗ по противодействию распространению COVID-19 и заявил, что это один из тех проектов, реально работает.

«Звонить могут даже те, кто переболели, имеют чувство тревоги, есть люди, которым выписали лечение - то есть человек не остается в любом случае один. Это тот контактный центр, который мы брали за основу. У нас есть кодовое слово - «забота», - рассказывает Кучер.

Он утверждает, что контакт-центр работает таким образом, что каждый, у кого есть вопросы или какие-либо проблемы может позвонить туда и получить помощь.

«Мы построили систему таким образом, что первое, что вы должны сделать — это реально позвонить на контактный центр. Мы брали за основу работу консьерж-сервисов приличных банков. Мы назначили в каждом регионе ответственных. В чем идея: во-первых, можно дозвониться. Во-вторых, если звонок оборвался - тебе перезвонят, ты точно дозвонишься», - уверяет заместитель министра.

По его словам, работники контакт-центра выполняют свою работу очень профессионально и добросовестно и точно отвечают за надлежащее качество обслуживания, за чем следит и сам Кучер.

«У них серьезная база знаний. Мы взяли базу знаний правительственного контактного центра, Минздрава, Национальной службы здоровья Украины, приняли весь тот поток негатива и комментариев, которые были в фейсбуке, оцифровали, чтобы они знали. То есть базовые все вопросы, куда обратиться, где тестироваться, не выдают тесты - они все знают», - говорит замминистра.

Кучер рассказывает также о различных случаях, которые могут происходить в современных реалиях: человеку в плохом состоянии отказывают в приеме в больницу из-за нехватки мест, ненадлежащие условия в медицинских учреждениях и другие. Он уверяет, во всех этих случаях необходимо звонить в контакт-центр МЗ, где людям помогут решить проблемные вопросы, а также должным образом отчитаются о проделанной работе. Он уверяет, что есть не один случай, когда такая отлаженная работа контакт-центра действительно помогла людям.

«Нужно звонить к нам. У нас есть механизм, что делать в таких случаях. Даже если мы одному человеку помогли — значит, оно того стоит», - подытожил Кучер.

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