Виктор Андросов, основатель Киевской школы государственного управления рассказал в эфире программы «Романенко. Беседы», что характерно для людей, которые участвуют в акциях на Банковой.

Он считает, что люди, присутствующие на протестах на Банковой — это олицетворение украинского Фейсбука и называет их киевским «фейсбуковским» классом.

«Сразу скажу, я не просто человек, который может много говорить о протестах я человек, который организовал сотни протестов. И вот людей, которых я вижу, я всех их очень хорошо знаю, я с ними вырос, я понимаю их эмоцию. Этот класс всегда показывает свою мизерную роль на выборах», - рассказывает Андрусив.

Андрусив отметил, что в организации протестов участвует Роман Синицын, политтехнолог партии «Голос» на местных выборах. Однако здесь он выступает не в роли политического участника, а просто как возмущенный ситуацией человек.

«Суть в том, что это я рассматриваю как некую такую ​​индульгенцию. Ты возмутился, ты не знаешь, что делать - ну пойди, сходи на Банковую», - говорит Андрусив.

По его словам, это похоже на расчет с самим собой. Человек, который разочарован или возмущен ситуацией, имеет возможность выразить свое недовольство, пойти на протест, прокричать свое требование или мнение и это все дает ощущение участия в решении ситуации.

«Да, в принципе, ты что-то сделал, ты не стоял в стороне. А с другой стороны, ты дальше возвращаешься в свою нормальную жизнь, работаешь, зарабатываешь, у тебя есть свои жизненные заботы и все. И ждешь, пока кто-то другой не организует нечто большее и не решит ситуацию»», - заявляет Андрусив.

По его мнению, это все свидетельствует об одном психотипе людей. Они действуют по такой схеме и постоянно выходят на протесты, однако в дальнейшем они не организуются в нечто большее и не участвуют в реальном разрешении ситуации.

Напомним, ранее Охотин заявил, что если протесты будут продолжаться, может произойти замена в Кабмине.

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