Політичний консультант Петро Охотін в ефірі програми «Романенко. Бесіди» розповів, чи загрожує уряду відставка і як сьогоднішні реалії на це можуть вплинути.

Він розповів, що раніше всі вважали, що з річницею призначення цього Кабміну відбудеться і його заміна. Багато хто почав припускати, хто стане наступним прем'єром, а менші політики наймали експертів, які говорили, що саме вони будуть прем'єрами.

«Зараз ці розмови затихли, і я думаю, що єдине, що може зараз привести до зміни в Кабміні - це або ситуація з вакцинацією, якщо вона буде зірвана, або якісь інсинуації навколо масових протестів», - вважає Охотін.

Він зазначив, що крім протестів на підтримку активіста Стрененка, зараз ще є майдан ФОПів, який стоїть і тліє, як закладка, яку в будь-який момент можна вийняти. Людей, що стоять за свої права, там небагато, але при цьому вони стоять постійно і в разі необхідності можуть почати активність.

«Це такі потенційно небезпечні місця, де влада може застосувати силу, якщо буде провокація з боку протестуючих, або просто по дурості, що теж часто буває. І тоді все буде інакше», - каже Охотін.

Він також нагадав, що у нинішнього президента немає власного каналу, тому він його становище прямо залежить від того, як будуть висвітляти події канали олігархів.

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