Футуролог Андрей Длигач в программе «Что дальше» на канале «Знай24» высказался о деле одесского активиста Сергея Стерненко.

«Это хороший показатель того, к чему Украина не готова. Украина не готова к тому, чтобы вызывать доверие. Доверие партнеров, доверие общества, доверие к власти… Суды – это главная метафора. Если в стране есть честные суды – значит, есть исполнение законов, значит, в этой стране высокая инвестиционная привлекательность, низкие кредитные ставки», - говорит эксперт.

Он заявил, что не видит политики в деле Стерненко.

Ранее Politeka сообщала, что Гетманцев считает дело Стерненко решенным .