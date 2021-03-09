Влада намагається нас переконати, що Україна позичає гроші для охорони здоров’я. Це неправда.

Про це заявив головний редактор інтернет-видання Trigger Анатолій Якименко в програмі «Романенко. Беседы».

«У чому намагаються переконати всіх – що «ми позичаємо гроші для охорони здоров’я». Це неправда. Ми позичаємо гроші для їх розкрадання», - каже він.

Якименко простими словами пояснив, як працюють кредити.

«Якщо образно і метафорично – то в сім’ї є 4 людини. Три працюють, а один ходить і бере позики в банках, бере кредити і заставляє майно сім’ї, в якій він живе. І більше того, ще є спеціальні грантоїди, які суспільство переконують, що оця людина, яка позичає, робить правильно, і позичає гроші, щоб нібито утримувати цих трьох, які важко працюють», - розповідає експерт.

За його словами, зараз відбувається переведення складових системи охорони здоров’я в комунальні підприємства, щоб потім звільнити бюджет від охорони здоров’я.

«Ми непомітно повністю втратили стоматологію. Зараз ми будемо втрачати нейрохірургію, судинну хірургію, травматологію тощо. Вони відійдуть в напрямку стоматології. У нас залишиться тільки ангіоневрологічний стаціонар – це інсульти, залишаться інфарктні відділення. Навіть гінекологія вже відійшла, фактично вона стала приватною. А це серйозні речі, тому що система має бути зв'язана. Система охорони здоров'я – це коли ви можете спокійно переводити пацієнта в суміжні напрямки, викликати консультантів… У приватному сегменті це не працює», - констатує Якименко.

Раніше Politeka повідомляла, що медсестра залишила вдома малюка, щоб рятувати захисників України.

Також Politeka повідомляла, що український лікар розповів про дивний симптом після щеплення від вірусу.