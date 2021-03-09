Власть пытается нас убедить, что Украина занимает деньги для здравоохранения. Это неправда.

Об этом заявил главный редактор интернет-издания Trigger Анатолий Якименко в программе «Романенко. Беседы».

«В чем пытаются убедить всех – что «мы занимаем деньги для здравоохранения». Это неправда. Мы занимаем деньги для их хищения», - говорит он.

Якименко простыми словами объяснил, как работают кредиты.

«Если образно и метафорически – то в семье есть 4 человека. Три работают, а один ходит и берет займы в банках, берет кредиты и закладывает имущество семьи, в которой он живет. И более того, еще есть специальные грантоеды, которые общество убеждают, что этот человек, который занимает, делает правильно, и занимает деньги, чтобы якобы содержать этих трех, которые тяжело работают», - рассказывает эксперт.

По его словам, сейчас происходит перевод составляющих системы здравоохранения в коммунальные предприятия, чтобы потом освободить бюджет от здравоохранения.

«Мы незаметно полностью потеряли стоматологию. Сейчас мы будем терять нейрохирургию, сосудистую хирургию, травматологию и тому подобное. Они отойдут в направлении стоматологии. У нас останется только ангионеврологический стационар – это инсульты, останутся инфарктные отделения. Даже гинекология уже отошла, фактически она стала частной. А это серьезные вещи, потому что система должна быть связана. Система здравоохранения – это когда вы можете спокойно переводить пациента в смежные направления, вызвать консультантов... В частном сегменте это не работает», - констатирует Якименко.

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