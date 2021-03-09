Керівник проєкту «Дія» Мстислав Банік у програмі «Суб’єктивно з Янікою Мерило» розповів, як зміниться життя українців, коли електронний паспорт приймуть у другому читанні.

«Для людей пересічних нічого не міняється. Ці всі документи легітимні за рахунок постанови Кабінету міністрів про експеримент. Ми чудово знаємо, що це нормальна практика, коли спочатку починається експеримент, він успішно проходить і потім приймаються відповідні правки до законів. У нашому ж випадку ми рухаємося такими ж темпами. Все законно, але далі вже рівень закону в нас якраз регулюватиме цей документ», - каже експерт.

Він наголосив, що в Україні дуже часто приймають державні програми, про які ніхто не знає і якими ніхто не користується. Тому в команді Баніка є відділ впровадження, який співпрацює з різними відомствами.

«Є сфери аеропортів і авіаперевізники, яких ми досить недавно дотисли до кінця, і всі аеропорти України для внутрішніх перельотів вже приймають «Дію». Але саме команда впровадження займалася тим, що активно працювала з Міністерством інфраструктури, авіаслужбою, аеропортами, перевізниками», - розповідає він.

Банік також заявив, що у квітні команда «Дії» планує презентувати «Дія ID».

«Це саме цифровий підпис у смартфоні. Ми плануємо реалізувати підпис через мобільний застосунок «Дія», - пояснює експерт і додає, що відділ впровадження буде робити цю функцію доступною на всіх державних і не тільки державних сайтах.

Крім того, він пообіцяв, що деякі державні послуги стануть онлайн.

«Це в цьому році. Є завдання від президента України, воно все підтверджене нашим міністром Михайлом Федоровим. За наявності даних у реєстрі з вересня має запрацювати пейперлес (жодних паперів, - ред.). Це коли людина може звернутися до державної установи і за наявності даних у реєстрі буквально лише за рахунок обміну даними вона могла б отримувати ці всі послуги, які їй потрібні», - сказав експерт.

Але Банік наголосив, що багато даних було на папері, і вони не всі є в цифровому вигляді.

Раніше Politeka повідомляла, що Яніка Мерило розповіла, яких технологій не вистачає українцям під час пандемії .