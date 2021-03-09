Руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал, как изменится жизнь украинцев, когда электронный паспорт примут во втором чтении.

«Для людей рядовых ничего не меняется. Эти все документы легитимные за счет постановления Кабинета министров об эксперименте. Мы прекрасно знаем, что это нормальная практика, когда сначала начинается эксперимент, он успешно проходит и потом принимаются соответствующие поправки в законы. В нашем же случае мы движемся такими же темпами. Все законно, но дальше уже уровень закона у нас как раз будет регулировать этот документ», - говорит эксперт.

Он отметил, что в Украине очень часто принимают государственные программы, о которых никто не знает и которыми никто не пользуется. Поэтому в команде Баника есть отдел внедрения, который сотрудничает с различными ведомствами.

«Есть сферы аэропортов и авиаперевозчиков, которых мы достаточно недавно дожали до конца, и все аэропорты Украины для внутренних перелетов уже принимают «Дію». Но именно команда внедрения занималась тем, что активно работала с Министерством инфраструктуры, авиаслужбами, аэропортами, перевозчиками», - рассказывает он.

Баник также заявил, что в апреле команда «Дії» планирует представить «Дія ID».

«Это именно цифровая подпись в смартфоне. Мы планируем реализовать подпись через мобильное приложение «Дія», - объясняет эксперт и добавляет, что отдел внедрения будет делать эту функцию доступной на всех государственных и не только государственных сайтах.

Кроме того, он пообещал, что некоторые государственные услуги станут онлайн.

«Это в этом году. Есть задание от президента Украины, оно все подтверждено нашим министром Михаилом Федоровым. При наличии данных в реестре с сентября должен заработать пейперлес (никаких бумаг, - ред.). Это когда человек может обратиться в государственное учреждение и при наличии данных в реестре буквально только за счет обмена данными он мог бы получать все эти услуги, которые ему нужны», - сказал эксперт.

Но Баник отметил, что много данных были на бумаге, и они не все есть в цифровом виде.

Ранее Politeka сообщала, что Яника Мерило рассказала, каких технологий не хватает украинцам во время пандемии .