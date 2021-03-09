Покоління Glovo - це діти, яким зараз 5-13 років. Вони мріють створити YouTube канал і косити бабло, як Моргенштерн.

Про це сказав політолог Максим Ялі у програмі “Романенко Бесіди” .

"Якщо ще 50-60 років тому, не кажучи про попередню історію, вважалося, що розрив між поколіннями, generation gap так званий, становить 20 років, то зараз, за ​​допомогою і завдяки розвитку цих новітніх технологій цей розрив різко скорочується... Glovo - це яким зараз 5-13 років. Я так сформулював десь. І які разюче відрізняються навіть від тих мілленіалів, про які ми говорили", - сказав Максим Ялі.

За його словами, Моргенштерн є символом нового покоління.

"По-перше, він мегапопулярний. Мільйони підписників. Але головне, що він пропагує нові цінності. Це, під постом обкладинка - з 15 років п'ю горілку, заголовок його, нюхаю наркотики, ніде не вчився, заробляють 15 млн на місяць. Ось як би і ось символ. Я у малого свого запитав у сина - ви це слухаєте? Так, слухає. Ось ці школярі, мій син у другому класі. От саме це їх кумир. У них мрія - створити YouTube канал і косити бабло, як Моргенштерн - ні про що. Вчитися вони не хочуть, вони хочуть тільки розважатися, отримувати задоволення", - додав політолог.

Він зазначив, що крім generation gap є також і information gap, тобто, розрив. У суспільстві прискорюється диференціація і маргіналізація.

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