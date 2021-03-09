Законопроєкт про обчислення часу, який прийняли в першому читанні, прокоментував у своєму відеоблозі політолог Руслан Бортнік, а також обґрунтував його необхідність для держави.

Цей законопроєкт пропонує перестати переводити стрілку годинника два рази на рік, натомість залишити країну в так званому зимовому часі на постійних умовах. Для набуття чинності, його мають прийняти на другому читанні наприкінці березня, інакше українці продовжать жити у двох часах – у літньому з березня і в зимовому із жовтня.

«Тема, до речі, вічна - я не пам'ятаю парламенту в Україні за останні 20 років, який би не займався переведенням годинників», - прокоментував Бортнік. На його думку, підняття цієї теми є, поряд із мовою та історією, піарходом.

Політолог негативно відгукується і щодо аргументів на користь переведення часу та проти нього. Мовляв, позитивний вплив на безпеку України базується на тому, що Росія житиме за іншим часом. «Навіть стоячий годинник двічі на добу показує правильний час, і, якщо Росія буде переводити час, то півроку ми будемо жити все ж по одному часу», - заперечив Бортнік.

Він зазначає, що спиратися на європейський досвід в цьому питанні не зовсім коректно, оскільки ЄС має директиву, у якій йдеться про доречність змінювати час. Тим не менш, поки що це лише у планах.

Причини взагалі виникнення ідеї переводити час два рази на рік Бортнік знайшов у індустріалізації та розвитку галузей промисловості: це спроба змістити завантаженість транспорту та енергетичних систем на світлий час доби. Це зі свого боку сприяє здешевленню та спрощенню індустріальних процесів.

«Звичайно, в країні, яка відмовилася від індустріалізації, яка поступово перетворюється в чисто аграрну країну, напевно, переведення годинників вже і немає необхідності проводити», - підсумовує він.

Нагадуємо, футуролог назвав причини економічних криз 2008 та 2014 років.

Раніше Politeka повідомляла про те, що законопроєкт про промислові викиди заблокували і члени екологічного комітету Верховної ради, і міжнародні експерти.