Чи загрожує Україні третя хвиля пандемії коронавірусу - і якщо так, то чим саме загрожує?

Про це в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає політолог, політичний консультант, кандидат політичних наук Олексій Якубін.

«У НАНУ вважають, що якщо буде третя хвиля, то він може виявитися набагато більш жорсткою, ніж й весняна, і осіння хвиля. З того, що ми зараз чуємо з приводу «червоних» західноукраїнських областей, відомо, що там число виявлених випадків вище, і навантаження на медичну систему значно більше», - говорить Якубін.

За його словами, авторитетний берлінський інститут Роберта Коха вже заявив, що Європі слід очікувати третьої хвилі, і вона буде жорсткіше, ніж дві попередні. Навряд чи Україна зможе залишитися осторонь. Досвід показує, що до нас як раз інфекція приходить із заходу.

«Як стверджували в нашій Академії наук, єдиний спосіб щось зробити з третьою хвилею - це масова вакцинація. Для цього слід було прищепити до сімдесяти відсотків населення. Але з вакцинацією не склалося, і зараз тому, хто хоче її пройти, доводиться планувати своє місце в черзі на роки», - каже гість програми.

Раніше, як повідомляє Politeka, Олексій Якубін дав прогноз щодо того, чого Україні слід чекати від президентства Джо Байдена .