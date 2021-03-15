Грозит ли Украине третья волна пандемии коронавируса – и если да, то чем именно грозит?

Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает политолог, политический консультант, кандидат политических наук Алексей Якубин.

«В НАНУ считают, что если будет третья волна, то он может оказаться намного более жёсткой, чем и весенняя, и осенняя волна. Из того, что мы сейчас слышим по поводу «красных» западноукраинских областей, известно, что там число выявленных случаев выше, и нагрузка на медицинскую систему значительно больше», - говорит Якубин.

По его словам, авторитетный берлинский институт Роберта Коха уже заявил, что Европе следует ожидать третьей волны, и она будет жёстче, чем две предыдущие. Вряд ли Украина сможет остаться в стороне. Опыт показывает, что к нам как раз инфекция приходит с запада.

«Как утверждали в нашей Академии наук, единственный способ что-то сделать с третьей волной – это массовая вакцинация. Для этого следовало привить до семидесяти процентов населения. Но с вакцинацией не сложилось, и сейчас тому, кто хочет её пройти, приходится планировать своё место в очереди на годы», - говорит гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka , Алексей Якубин дал прогноз относительно того, чего Украине следует ждать от президентства Джо Байдена.