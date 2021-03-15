«Укрпошту» намагаються підігнати під європейські стандарти, тому в цій справі доводиться боротися і з забобонами, і з народним менталітетом.

Цю тему розглядає CEO «Укрпошти» і член Наглядової ради «Укроборонпрому» Ігор Смілянський в програмі «Суб ’єктивно з Янікою Мерило» .

«Все в Україні хочуть в Євросоюз - але не всі знають, що в Євросоюзі Угорщина два роки погоджувала формат поштової скриньки. А сказати, що ми не йдемо в ЄС, не можна - тут же впаде популярність. Але говорити правду потрібно», - наполягає він.

За словами Смілянського, багато хто говорить, що вони виступають проти корупції - але це просто балаканина. Насправді все - за неї, а кожен корупціонер займає своє місце.

Він розповів, як, помінявши службу аудиту, тільки за один місяць виявив крадіжку серед листонош, операторів і начальників відділень на три мільйони гривень. Але люди завжди стають на бік винних. Занадто велику роль відіграють неофіційні, особисті зв'язки.

«Раніше здавалося: дали класний продукт за низькою ціною - це саме те, що потрібно. Але немає. Тому що в цьому селі є магазин тітки Маші. Тітка Маша - своя. Вона, звичайно, обдирає на 30-40 відсотків, але це ж йде самої тітки Маші. А купили у «Укрпошти» - все гроші пішли на зарплату Смілянському. Морально їм ближче тітка Маша, і це потрібно враховувати в стратегії», - каже Ігор Смілянський.

Раніше, як повідомляє Politeka, він поділився думкою про систему Prozorro .