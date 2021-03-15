«Укрпочту» стараются подогнать под европейские стандарты, поэтому в этом деле приходится бороться и с предрассудками, и с народным менталитетом.

Эту тему рассматривает CEO «Укрпочты» и член Наблюдательного совета «Укроборонпрома» Игорь Смелянский в программе «Субъективно с Яникой Мерило» .

«Все в Украине хотят в Евросоюз – но не все знают, что в Евросоюзе Венгрия два года согласовывала формат почтового ящика. А сказать, что мы не идём в ЕС, нельзя – тут же упадёт популярность. Но говорить правду нужно», - настаивает он.

По словам Смелянского, многие говорят, что они выступают против коррупции – но это просто болтовня. На самом деле все – за неё, а каждый коррупционер занимает своё место.

Он рассказал, как, поменяв службу аудита, только за один месяц выявил воровство среди почтальонов, операторов и начальников отделений на три миллиона гривен. Но люди всегда встают на сторону виновных. Слишком большую роль играют неофициальные, личные связи.

«Раньше казалось: дали классный продукт по низкой цене – это именно то, что нужно. Но нет. Потому что в этом селе есть магазин тёти Маши. Тётя Маша – своя. Она, конечно, обдирает на 30-40 процентов, но это ведь идёт самой тёте Маше. А купили у «Укрпочты» – все деньги пошли на зарплату Смелянскому. Морально им ближе тётя Маша, и это нужно учитывать в стратегии», - говорит Игорь Смелянский.

Ранее, как сообщает Politeka, он поделился суждением о системе Prozorro .