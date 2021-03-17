Чи повинна російська мова в Україні бути тільки однією мовою з багатьох - чи ж її статус слід офіційно закріпити?

Ситуацію в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» коментує футуролог Олексій Толкачов.

«Англійська та російська повинні існувати як мови ділового спілкування. Їх обов'язково потрібно викладати в школах. Мене не влаштовує, що сучасні діти не можуть доладно писати російською мовою. Коли я дивлюся оголошення на OLX цією мовою - це просто жах», - розповідає гість програми.

За його словами, зараз ми котимося до того, щоб наші люди толком не знали жодної мови. Це просто біда.

«Якщо Україна усвідомлює свою силу, то вона почне захоплення російської мови. Адже російська мова, нібито - то, що сталося з Русі. Україна і територіально, і культурно є спадкоємицею Київської Русі. Ми могли б говорити про те, що в Росії - не російська, а українська мова. До речі, в російській мові є ця різниця - а ось в українсь кій її немає, там немає слова «російський». Виходить, ми самі відмовляємося від боротьби за свою ідентичність як спадкоємців Київської Русі», - вважає Олексій Толкачов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він вкрай негативно висловився про ідею перевести українську мову з кирилиці на латиницю.

Також Толкачов розповів про те, як будуть виглядати школи майбутнього.