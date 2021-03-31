Проходять десятиліття після Другої світової війни, і виникають якісь фрагменти, без яких справжньої історії не може бути. Саме вони сьогодні дають можливість переоцінити події війни, яку раніше називали Великою Вітчизняною. Про це йдеться у розмові з циклу програм “Розмови з батьком” журналіста Євгена Рибчинського, який спілкується з Героєм України Юрієм Рибчинським.

Євген Рибчинський: Ми знаємо в цифрах наслідки цієї війни. Після Нюрнберського процесу було багато покараних. Між іншим, і Рудольф Гесс (один з керівників Третього Райху, заступник фюрера по партії, «нацист номер три» - Ред.), який не брав участь у війні, теж отримав довічний термін ув’язнення. Але виявляється, і сьогодні це вже відомо на сто відсотків, що череп, який привезли Сталіну під виглядом останків Гітлера, був не його. Це взагалі був жіночий череп. Таємниця подальшого перебування Гітлера й досі залишається нерозкритою.

Юрій Рибчинський: Сталін ніколи не вірив, що Гітлер помер. У нього було, як кажуть, звірине чуття на неправду.

Євген Рибчинський: ВВС зняла фільм про перебування Гітлера в Патагонії, в Аргентині, що він лише перед смертю поїхав у Парагвай у 60-х роках минулого сторіччя. Автори фільму зазначають: ніякі серйозні розвідки не визнають це правдою, тому що ще живі ті, хто пам’ятає цю війну. Правда буде розкрита, коли пройдуть покоління, для яких уже буде неважливо, що відбувалося під час Другої світової війни.

Юрій Рибчинський: Стовідсотковий доказ того, чи помер Гітлер у Парагваї, залишиться на рівні гіпотези. Якщо не знайдуть якісь справжні документи (котрі це підтвердять – Ред.).

Євген Рибчинський: Є інформація, що в аргентинські порти заходили підводні човни, вони вивантажували щось важливе, в тому числі золото. Що золотий запас Аргентини за дуже короткий відрізок часу різко збільшився в декілька разів. Але це міг бути Борман.

Юрій Рибчинський: Є абсолютні докази того, що Борман загинув.

Євген Рибчинський: І Єва Браун (дружина Гітлера – Ред.) теж загинула, і собака.

Юрій Рибчинський: Легенди з цього приводу можуть існувати. Але стовідсоткової доказової бази немає. Якщо це не череп Гітлера – це не означає, що він не загинув. Він міг переодягтися і втекти. І в той же час таке може бути. Але воно нічого не вирішує, тому що, слава Богу, діяльність його закінчилася. Гітлер, який не має армії і не має влади, вже нецікавий. Це герой коміксів.

Нагадаємо: Євген Рибчинський про підсумки Майдану та вплив російської мови: "З'їдає мізки".

Як повідомляла Politeka, Рибчинський жахнувся тому, до чого опустилася сучасна Україна.

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