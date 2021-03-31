Проходят десятилетия после Второй мировой войны, и возникают какие-то фрагменты, без которых настоящей истории не может быть. Именно они дают возможность переоценить события войны, которую раньше называли Великой Отечественной. Об этом говорится в беседе из цикла программ "Разговоры с отцом" журналиста Евгения Рыбчинского, который общается с Героем Украины Юрием Рыбчинским.

Евгений Рыбчинский: Мы знаем в цифрах последствия этой войны. После Нюрнбергского процесса было много наказанных. Между прочим, и Рудольф Гесс (один из руководителей Третьего Рейха, заместитель фюрера по партии, «нацист номер три» – Ред.), который не участвовал в войне, тоже получил пожизненный срок заключения. Но, оказывается, и сегодня это уже известно на сто процентов, что череп, который привезли Сталину под видом останков Гитлера, был не его. Это вообще был женский череп. Тайна дальнейшего пребывания Гитлера до сих пор остается нераскрытой.

Юрий Рыбчинский: Сталин никогда не верил, что Гитлер умер. У него было, как говорят, звериное чутье на ложь.

Евгений Рыбчинский: ВВС сняла фильм о пребывании Гитлера в Патагонии, в Аргентине, что он только перед смертью поехал в Парагвай в 60-х годах прошлого столетия. Авторы фильма отмечают: никакие серьезные разведки не признают это правдой, потому что еще живы те, кто помнит эту войну. Правда будет раскрыта, когда пройдут поколения, для которых уже будет неважно, что происходило во время Второй мировой войны.

Юрий Рыбчинский: Стопроцентное доказательство того, умер Гитлер в Парагвае, останется на уровне гипотезы. Если не найдут какие-то настоящие документы (которые это подтвердят – Ред.).

Евгений Рыбчинский: Есть информация, что в аргентинские порты заходили подводные лодки, они выгружали что-то важное, в том числе золото. Что золотой запас Аргентины за очень короткий отрезок времени резко увеличился в несколько раз. Но это мог быть Борман.

Юрий Рыбчинский: Есть абсолютные доказательства того, что Борман погиб.

Евгений Рыбчинский: И Ева Браун (жена Гитлера – Ред.) тоже погибла, и собака.

Юрий Рыбчинский: Легенды по этому поводу могут существовать. Но стопроцентной доказательной базы нет. Если это не череп Гитлера – это не значит, что он не погиб. Он мог переодеться и бежать. И в то же время такое может быть. Но оно ничего не решает, потому что, слава Богу, деятельность его закончилась. Гитлер, не имеющий армии и не имеющий власти, уже неинтересен. Это герой комиксов.

Напомним, Євген Рибчинський про підсумки Майдану та вплив російської мови: "З'їдає мізки".

Как сообщала Politeka, Рыбчинский ужаснулся тем, до чего опустилась современная Украина.

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