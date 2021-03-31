Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у програмі «Романенко. Беседы» розповів про тенденції розвитку озброєння української армії.

«Тема переозброєння української армії є наріжним каменем відчуття боєздатності, тому що від того, якою зброєю оснащено військо і як воно їм володіє, залежить спроможність держави себе захищати. Переозброєння здійснюється відповідно до існуючих програм, яких фактично є три. Ці три програми охоплюють ту парадигму змін, яка впливає на поведінку і Міністерства оборони і Генерального штабу, бо це державна програма розвитку сил, озброєнь та оборонно-промислового комплексу», - зазначив Згурець.

За словами експерта, ці програми декілька разів вже пролонгувалися на 1-2 роки. Шестирічні програми з пролонгацією означають те, що в основу їхніх підходів були покладені речі, які за цей час змінилися.

«Вибір пріоритетів залишається надзвичайно актуальним напрямком: війна у Нагірному-Карабасі, війна росіян на сході нашої країни і в Сирії. Дійсно, вони показують те, що підходи змінюються і нам треба на це реагувати. Але ми поки що знаходимося у замкненому колі старих пріоритетів, яких багато. З огляду того, що їх багато, ми можемо будь-який напрямок вважати за приорітетний і, навіть, виготовлення цвяхів теж можна вважати пріоритетом, тому що вони десь знайдуть своє місце», - підкреслив Згурець.

На думку гостя програми, саме через це розмиваються певним чином кошти і ми не відчуваємо, що саме покращується в українській армії, хоча ми за період бойових дій дійсно вийшли на інший рівень боєздатності.

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