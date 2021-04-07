С 5 апреля в Киеве ввели усиленные карантинные ограничения. Локдаун продлиться минимум до середины апреля, дальнейшие решения зависят от эпидемиологической ситуации.

Инфекционист Вадим Аристов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал об актуальном состоянии борьбы с пандемией и детализировал стратегию Украины в этом вопросе.

«Когда в январе прошлого года мы увидели, что происходит в Китае и первые признаки, какая эта инфекция, то всё сразу было понятно. Мы сделали стратегический конструктор для правительства и собственно мы обозначали, что при той ситуации, в которой нас оставила предыдущая власть, по сути, с отключенными противоэпидемическими институтами, мы как страна, обречены на стратегию «пунктира». То есть: «полосочка» - локдаун, после этого пропуск, а потом снова «полосочка» - локдаун», - отметил Аристов.

По мнению инфекциониста, сейчас в Украине проходит не последний локдаун. Можно быть уверенным, что в октябре или ноябре будет следующий локдаун и это еще если его не будет летом.

«Сейчас начинают появляться новые мутации, не исключено, что будет, как в Бразилии или Южной Африке – летом новый разгон. Дальше точно октябрь и ноябрь, потом, скорее всего, на новогодние праздники, потом снова март и апрель следующего года. Это будет столько лет, сколько мы будем строить вакцинальное производство, потому что денег на внешнюю вакцину не хватит, и сколько будем строить нормальные противоэпидемические государственные институты», - подчеркнул эксперт.

По словам гостя программы, санитарно-эпидемиологическую службу закрыли и не создали ничего взамен. Как отмечает Аристов, весь мир прогрессивно двигается по модели центров профилактики и контроля заболеваний, но в Украине так этого и не делают.

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