У важкі часи для України особливо сильно проявилася проблема відсутності національної ідеї у народу. Політолог Олексій Толкачов в своїй програмі «Толчок» заявив про те, що Україні варто шукати національну ідею у спільному майбутньому.

«Загальний сенс. Хтось його називає національною ідеєю. Ось ми в Україні все шукаємо її і шукаємо, проблема лише в тому, що шукаємо її не там. Найчастіше національну ідею шукають в минулому, але минуле суб'єктивне. Минуле нас не об'єднує, а якраз навпаки – стає джерелом образ і конфліктів», - зазначив Толкачов.

Політолог навів приклад, що, припустимо, родичі часто мають спільне коріння і минуле, але це їх не рятує від сімейних конфліктів. З минулого ми можемо лише дізнатися, звідки ми взялися.

«Були спроби знайти національну ідею в сьогоденні, ніби Україна житниця або захисниця Європи від Росії. Але, на жаль, це теж не дає нам ніякого сенсу бути разом. Дійсне може нам дати відповідь тільки на питання ідентифікації – хто ми. Правильну національну ідею треба шукати у майбутньому», - підкреслив ведучий.

За словами Толкачова, майбутнє дає вектор руху і вказує, куди ми рухаємося. На думку експерта, саме загальновизнане народом майбутнє реально об'єднує народ.

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