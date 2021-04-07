В тяжелые времена для Украины особенно сильно проявилась проблема отсутствия национальной идеи у народа. Политолог Алексей Толкачев в своей программе «Толчок» заявил о том, что Украине стоит искать национальную идею в общем будущем.

«Общий смысл. Кто-то его называет национальной идеей. Вот мы в Украине всё ищем её и ищем, проблема лишь в том, что ищем её не там. Зачастую национальную идею ищут в прошлом, но прошлое субъективное. Прошлое нас не объединяет, а как раз наоборот – становится источником обид и конфликтов», - отметил Толкачев.

Политолог привел пример, что, допустим, родственники зачастую имеют общие корни и прошлое, но это их не спасает от семейных конфликтов. Из прошлого мы можем только узнать, откуда мы взялись.

«Были попытки найти национальную идею в настоящем, будто Украина житница или защитница Европы от России. Но, к сожалению, это тоже не дает нам никакого смысла быть вместе. Настоящее может нам дать ответ только на вопрос идентификации – кто мы. Правильную национальную идею надо искать в будущем», - подчеркнул ведущий.

По словам Толкачева, будущее дает вектор движения и указывает, куда мы движемся. По мнению эксперта, именно общепризнанное народом будущее реально объединяет народ.

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