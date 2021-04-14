В Україні часто лунають скарги на те, що освітній рівень нації постійно знижується. При цьому падає, зокрема, і якість управління - рішення приймаються не дуже освіченими людьми. Чи можна виправити ситуацію, і якщо так, то скільки часу на це буде потрібно?

Свою думку у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» висловлює філософ і політолог, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв.

«Щоб нова система підготовки кадрів дала перші плоди, потрібно два роки. Нова академія стала б центром складання нових, розумних політичних, менеджерських і бізнес-еліт. Це поки тільки точка зростання - про глобальну реформу освіти мова не йде. Далі можна буде говорити про нові програми: конкурси молодих вчених, відновлення традиції наукових і освітніх олімпіад», - вважає він.

Також Єрмолаєв закликає як мінімум щоквартально проводити різні наукові форуми, адже Україна багата досягненнями в різних сферах діяльності - від медицини до аграрної науки. Але зараз це - тільки тонкі струмочки, які залишилися після пересохлого джерела, а наша задача, на думку гостя програми - злити їх, щоб з'явився потік.

«Зараз для України був би особливо важливий великий загальнонаціональний освітньо-культурний канал. Потрібна платформа, яка дозволить зібрати курси лекцій, презентації, які викладають предмет у формах, доступних кожному. Кращі викладачі України могли б готувати освітні курси для всієї країни», - каже Андрій Єрмолаєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповідав про трансформацію радянської системи в її останні десятиліття.

Також Єрмолаєв прокоментував роль Михайла Горбачова в процесі розпаду СРСР.



