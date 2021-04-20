Співаючий ректор випустив зворушливе відео «Любов у серці маю»

Михайло Поплавський, який впевнено стверджував, що в 50 років життя тільки починається, оголив свої почуття в новому ліричному кліпі «Любов у серці маю».

На відміну від нещодавно презентованих відео, яскравих, епатажних, з елементами бурлеску і голлівудського шику, у цьому він максимально розкрив свою душу. Поплавський по-новому постав в близькому для нього образі – глибокому, романтичному, наповненому його життєвою філософією, в основі якої – любов.

За словами виконавця, любов – це його Всесвіт, найголовніше почуття, яке надихає на звершення, наповнює життя змістом. І все, що він робить, робить тільки з любов'ю і з повною самовіддачею.

«Пісня «Любов у серці маю» – це філософія мого життя, сповідь людини, яка з оптимізмом дивиться в майбутнє. Любов – головне в житті. Це почуття окриляє і додає сили», – сказав Поплавський, презентуючи відео.

Музичний твір був написаний спеціально для співаючого ректора поетом Миколою Бровченком і композитором Віталієм Волкомором, які змогли вловити його душевний стан і точно передати емоції.

А режисер Дмитро Гук і оператор-постановник Олексій Степанов без зайвого антуражу і прикрас втілили енергетику героя на екрані.

«Ця пісня – дуже атмосферна, вона заряджена філософією життя Михайла Поплавського. Ми пропонували багато варіантів сценарію, але він всі відкидав. Погодився передати ідею через його емоції», – поділився Дмитро Гук.

У концертному кліпі Михайло Поплавський перед мікрофоном, прикрашеним весняними квітами, що символізує дерево життя, не просто співає про своє ніжне почуття, весну, а розкриває душу і передає свою любов у Всесвіт. Його оточують ніжні зірочки – чарівні німфи з балету.

«Зірки – це любов. Коли ми любимо, часто дивимося на них. Їх мерехтіння – це світлі, яскраві і неповторні емоції», – додав режисер.

Шанувальники в коментарях відзначають, що таким тонким і відвертим Поплавського ще не бачили.

А Михайло Михайлович, без зайвої скромності акцентує, що весна – час надій, а любов – це вічна молодість.

«Живіть на всі сто, кохайте і будьте коханими!» – резюмував Поплавський.