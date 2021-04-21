Командир взводу розвідки батальйону «Луганськ 1» Роберт Погосян у програмі Гаррі Табаха «On target» розповів, як його родина переїхала в Україну і чому він вирішив стати добровольцем.

«У 14-тому році, коли почалася біда у нас в країні, я тоді не міг повірити, що Росія замішана в цьому конфлікті... Так як у мене рідня проживає і в Росії – в Москві. Я дізнався буквально аж влітку, коли дізнався, що друг мій якраз в гарячій точці. Я зідзвонився, дізнався все необхідне, що треба, я закупив. В першу чергу, ми закупили аптечки. Поїхав в сектор Луганської області, ну і потрапив якраз в самий розпал всієї ситуації», - згадує військовий.

За його словами, війна – це не героїзм.

«Війна – це біда, це горе, це пил, це бруд», - констатує Погосян.

Також він розповів, як його родичі з Росії, Вірменії та Грузії відреагували на те, що він пішов воювати на Донбас.

«Вони мені дзвонили, говорили, запитували, чи правда там у нас націоналісти, у нас фашисти, бандерівці... Я, звичайно, говорив, що це неправда», - каже командир.

Погосян зізнався, що став добровольцем, тому що не хотів, щоб його син брав зброю.

«Я це бачив в Абхазії, в Осетії, це бачив в Вірменії, що таке війна. Ми поїхали, виходить, спершу з Грузії до Вірменії, а потім з Вірменії поїхали в Україну», - сказав військовий.

Він додав, що його батько дружив з покійним В'ячеславом Чорноволом, і саме він запросив їхню сім'ю в Україні. І незважаючи на те, що у них є родичі в США, вони все ж прийняли запрошення засновника Народного руху України.

«В Україні просто татів друг перебував і дядько. І батьки вирішили, що краще, щоб ми закінчили, отримали освіту в Україні. У сім'ї нас троє – я старший, сестра і брат. І тому ми переїхали в Україну», - резюмував Погосян.

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