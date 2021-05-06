Чому замовчується досвід Афганістану, об який зламали зуби три великі держави – США, СРСР та Великобританія? Що такого ховається в цій темі, яку українська влада воліє замовчати? Про це розмірковує військовий кореспондент і громадський діяч Роман Бочкала у програмі «Політика навиворіт» політолога, співголови ГІ «Права справа»Дмитра Снегирьова.

«Чому замовчується досвід Афганістану?Нас штучно розділяють за мовним, релігійним, культурним питаннями. Але приклад Афганістану – там теж не моно-держава, та є розуміння: чужі.Відповідно таджик, пуштун, хазарі взяв в руки зброю й почав захищати свою Батьківщину. Те ж саме, власне, буде екстраполюватися і на Україну. Російськомовний українець візьме зброю, ввійшовши в підрозділи територіальної оборони, і кожна квартира, кожна хата буде воювати», - каже ведучий.

«Піднімати тему Афганістану в моменті протидії іноземній агресії на прикладі цієї країни якраз би й варто в українському інформаційному полі. Це відразу руйнує декілька московських наративів», - каже Снегирьов.

Роман Бочкала вважає, що для замовчування є кілька причин.

«Можливо, тому що тоді при Радянській владі мешканці Українитеж брали участь в афганському конфлікті, тільки з іншої сторони. Тому тема, дійсно, чутлива. Але в цьому прикладі дуже багато корисного. Треба, звичайно, брати до уваги й імовірні наслідки. Як було в Афганістані: польові командири створили Лігу Півночі. Ця Ліга фактично стала вже суб’єктом державного управління. Це стало потім партією і принесло навіть ризик якогось територіального поділу», - зауважує він.

Цей розподіл фактично відбувся.

«Але, разом з тим, вдалося зберегти єдині центри управління, координації влади в єдині центри. І наразі Росія, я це знаю від афганців, досі намагається використовувати цей розподіл, умовно поділяючи Афганістан на проамериканську частину, проросійську частину. Це все штучно робиться. Так само Україну штучно ділять на правобережну й лівобережну, використовуючи імперські наративи», - констатує експерт.

Нагадаємо, «Права справа» з’ясувала та опублікувала список зі 120 італійцями, які перебували на території ООС.

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