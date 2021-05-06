Почему замалчивается опыт Афганистана, о который сломали зубы три великие державы – США, СССР и Великобритания? Что такого скрывается в этой теме, которую украинская власть предпочитает замолчать? Об этом рассуждает военный корреспондент и общественный деятель Роман Бочкала в программе «Политика наизнанку» политолога, сопредседателя ГИ «Правое дело» Дмитрия Снегирева.

«Почему замалчивается опыт Афганистана? Нас искусственно разделяют по языковым, религиозным, культурным вопросам. Но пример Афганистана – там тоже моно-государство, и есть понимание: чужие.Соответственно таджик, пуштун, хазари взял в руки оружие и начал защищать свою Родину. То же самое, собственно, будет экстраполироваться и на Украину. Русскоязычный украинец возьмет оружие, войдя в подразделения территориальной обороны, и каждая квартира, каждый дом будет воевать», - говорит ведущий.

«Поднимать тему Афганистана в моменте противодействия иностранной агрессии на примере этой страны как раз бы и стоит в украинском информационном поле. Это сразу разрушает несколько московских нарративов», - говорит Снегирев.

Роман Бочкала считает, что для замалчивания есть несколько причин.

«Возможно, потому что тогда при Советской власти жители Украины тоже участвовали в афганском конфликте, только с другой стороны. Поэтому тема, действительно, чувствительная. Но в этом примере очень много полезного. Надо, конечно, учитывать и возможные последствия. Как было в Афганистане: полевые командиры создали Лигу Севера. Эта Лига фактически стала уже субъектом государственного управления. Это стало потом партией и принесло даже риск какого территориального разделения», - замечает он.

Это распределение фактически состоялось.

«Но, вместе с тем, удалось сохранить единые центры управления, координации власти в единые центры. И пока Россия, я это знаю от афганцев, до сих пор пытается использовать это распределение, условно разделяя Афганистан на проамериканскую часть, пророссийскую часть. Это все искусственно делается. Так же Украину искусственно делят на правобережную и левобережную, используя имперские нарративы», - констатирует эксперт.

Напомним, «Права справа» выяснила и опубликовала список из 120 итальянцами находившихся на территории ООС.

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