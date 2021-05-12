Чи має українська влада схильність в чомусь підправляти та підчищати історію, в першу чергу її шкільний курс?

Свій погляд на проблему в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює футуролог Олексій Толкачов.

«Будь-яка влада досить часто змінює офіційну історію. Є навіть такий афоризм: історик може те, чого не може бог - він може змінити минуле. Подібне було описано і в Орвелла. Річ у тім, саме в минулому закладені певні програми та мотивації для наших вчинків тут і зараз. І в майбутньому теж. Аналізувати історію важливо, і в Україні процес аналізу Другої Світової війни вже пішов. Принаймні, ми почали розуміти, що війна почалася не в 1941 році, а в 1939», - каже гість програми.

Він нагадав, що сталінські та гітлерівські війська спільно проводили парад в Польщі. Це свого роду надлом свідомості. Але чи є це приводом відмовитися від святкування 9 травня? Толкачов вважає, що робити так ні в якому разі не можна.

«Якщо розбирати абсолютно будь-яку історичну подію, то можна поставити під сумнів подвиг героїв. Взяти хоча б Революцію Гідності. Адже вона привела до війни. Але чи применшує це подвиг героїв Небесної Сотні? Анітрохи», - підкреслює Олексій Толкачов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявляв, що потрібно повністю змінити українське суспільство, щоб талановиті люди могли реалізувати в ньому свій потенціал.

Також Толкачов вважає, що влада виявилася не готовою до боротьби з новим штамом коронавірусу.