Гість програми Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» Володимир Шаповал – доктор правових наук, професор, один з найавторитетніших українських фахівців в сфері конституціоналізму, суддя Конституційного суду України у відставці, колишній представник Президента в Конституційному суді України, ексголова ЦВК.

Він дав власну оцінку декомунізації та цінностям радянської доби.

«Стосовно декомунізації, я вважаю, що, в принципі, сама ідея правильна, - каже він. – Наприклад, я – корінний киянин, і мені дуже приємно, що зараз маю змогу ходити по вулицях, назву яких я знав, але які у свій час називалися по-іншому. Це правильно. Хоча був здивований, коли дізнався, що місто, яке має історичні назви, до якого ні я, ні моя родина не має ніякого відношення, - я маю на увазі колишній Кіровоград – стало Кропивинцьким. Я чомусь був переконаний, що буде правильно його називати Єлисаветград, бо це – історична назва».

Юрист зазначає, що декомунізацію зіпсували невігласи.

«Ідея декомунізації правильна, але її частково зіпсували виконавці, які в моїх очах виглядали як дурні, або як невігласи. Але так, на жаль, часто буває. Повторюю: в принципі підхід правильний, але перебори, класичні ексцеси виконавця призводять до того, що ми робимо висновки проти всього цього, що відбулося. Я спокійно ставлюсь до декомунізації, хоча вважаю, що дуже багато випадкових людей цим займалися і займаються. Це прикро», - каже Шаповал.

Він додає: «Коли намагаються перекреслити все, що було, і термін «радянське» порівнюється з терміном «фашистське» – це неправильно. Я, наприклад, людина, яка значну частину життя прожила в той період. І в моїй пам’яті було дуже багато хорошого, світлого, нормального».

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