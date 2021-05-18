Гость программы Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» Владимир Шаповал – доктор правовых наук, профессор, один из самых авторитетных украинских специалистов в сфере конституционализма, судья Конституционного суда Украины в отставке, бывший представитель Президента в Конституционном суде Украины, экс-глава ЦИК.

Он дал собственную оценку декоммунизации и ценностей советской эпохи.

«Что касается декоммунизации, я считаю, что, в принципе, сама идея правильная, - говорит он. – Например, я – коренной киевлянин, и мне очень приятно, что сейчас имею возможность ходить по улицам, название которых я знал, но которые в свое время назывались по-другому. Это правильно. Хотя был удивлен, когда узнал, что город, который имеет историческое название, к которому ни я, ни моя семья не имеет никакого отношения, - я имею в виду бывший Кировоград – стал Кропивницким. Я почему-то был уверен, что будет правильно его называть Елисаветград, потому что это – историческое название».

Юрист отмечает, что декоммунизацию испортили невежды.

«Идея декоммунизации правильная, но ее частично испортили исполнители, которые в моих глазах выглядели как дураки, или как невежды. Но так, к сожалению, часто бывает. Повторяю: в принципе подход правильный, но переборы, классические эксцессы исполнителя приводят к тому, что мы делаем выводы против всего того, что произошло. Я спокойно отношусь к декоммунизации, хотя считаю, что очень много случайных людей этим занимались и занимаются. Это обидно», - говорит Шаповал.

Он добавляет: «Когда пытаются перечеркнуть все, что было, и термин «советское» сравнивается с термином «фашистское» - это неправильно. Я, например, человек, который значительную часть жизни прожил в тот период. И в моей памяти было очень много хорошего, светлого, нормального».

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