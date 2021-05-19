Лідер “Автоєвросили” Олександр Чернявський в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що шахраї провертають схеми з документами на європейські машини, тому потрібно визначати їх оригінальність.

"Їх можна на градації навіть розподілити, ці схеми. Яка є потреба у людей - перша, це підготувати документи для розмитнення. Це договір купівлі-продажу, це документ, який підтверджує зняття з обліку, наявність техпаспорта. Припустимо, що у людини немає взагалі жодного з цих документів. Може бути таке. Або є тільки на руках техпаспорт. Їй потрібно звернутися або до Польщі, або в Литву для того, щоб зняти автомобіль з обліку і підписати договір купівлі-продажу", - сказав Олександр Чернявський.

Він зазначив, що шахраї провертають схеми саме з документами, заманюючи людей низькими цінами.

"Що пропонують шахраї на ринку. Вони ставлять, як зазвичай, дуже низьку ціну і кажуть, що ми вам все зробимо дуже швидко. Фактично, вони малюють ці документи. Тобто, роблять документи, схожі на оригінальні. Як визначається, що це не оригінальний документ - за зовнішнім виглядом, який може визначити тільки фахівець, який цим займається. А не фахівець може легко визначити, просто ввівши дані в відкриті реєстри. На сайті литовському, або на сайті польському", - додав Чернявський.

За його словами, для цього потрібно ввести номер, і з'явиться інформація, знята чи ні машина з обліку. Автомобілі, які продають за низькими цінами, можуть бути не зняті з обліку.

"Як тільки він не знятий з обліку - ми розуміємо, що документ повністю липа. Нам залишилося просто більш досвідченим поглядом подивитися на елементи: інші шрифти, малюнок, не той тип паперу, немає захисту", - підкреслив Олександр Чернявський.

Він зазначив, що якщо виникнуть проблеми з документами - можна звернутися в "Автоєвросили" і отримати консультації. Крім цього, можна дізнатися інформацію на сайтах в Польщі і Литви.

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