Лидер “Автоевросилы” Александр Чернявский в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что мошенники проворачивают схемы с документами на европейские машины, поэтому нужно определять их оригинальность.

“Их можно на градации даже распределить, эти схемы. Какая есть потребность у людей - первая, это подготовить документы для растаможки. Это договор купли-продажи, это документ, который подтверждает снятие с учета, наличие техпаспорта. Допустим, что у человека нет вообще ни одного из этих документов. Может быть такое. Или есть только на руках техпаспорт. Ему нужно обратиться либо в Польшу, либо в Литву для того, чтобы снять автомобиль с учета и подписать договор купли-продажи”, - сказал Александр Чернявский.

Он отметил, что мошенники проворачивают схемы именно с документами, завлекая людей низкими ценами.

“Что предлагают мошенники на рынке. Они ставят, как обычно, очень низкую цену и говорят, что мы вам все сделаем очень быстро. По факту, они рисуют эти документы. То есть, делают документы, похожие на оригинальные. Как определяется, что это не оригинальный документ - по внешнему виду, который может определить только специалист, который этим занимается. А не специалист может легко определить, просто введя данные в открытые реестры. На сайте литовском, или на сайте польском”, - добавил Чернявский.

По его словам, для этого нужно ввести номер, и появится информация, снята ли машина с учета. Автомобили, которые продают по низким ценам, могут быть не сняты с учета.

“Как только он не снят с учета - мы понимаем, что документ полностью липа. Нам осталось просто более опытным взглядом посмотреть на элементы: другие шрифты, рисунок, не тот тип бумаги, нет защиты”, - подчеркнул Александр Чернявский.

Он отметил, что если возникнут проблемы с документами - можно обратиться в “Автоевросилу” и получить консультации. Кроме этого, можно узнать информацию на сайтах в Польше и Литве.

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