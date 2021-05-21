Новий випуск програми Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» присвячений темі медіаресурсів у сучасному світі. Лідер партії «Сила Нації» і керівник громадської організації «Захист і допомога» Андрій Пелюховський розповів, як медіаресурсам зацікавити глядача і як початківцям вийти на ширшу аудиторію.

Гість програми пояснює, як працює медіасфера у сучасному світі: люди обговорюють тих, кого можуть обговорювати. А тому, зазначає він, для розкрутки нових політиків потрібно підключати ґрунтовніресурси.

«Фейсбуку недостатньо, це ні про що», - переконаний Пелюховський. Тим не менш, Романенко не зовсім погоджується із цим твердженням. На його думку, така соцмережа, як Фейсбук, дозволяє вийти на рівень міста, звернутися до його мешканців, потрібно лише їх зацікавити.

Пелюховський же принагідно розповідає про роботу проросійських телеканалів. Він зазначає, що бачив на власні очі цю молоду та перспективну команду і її роботу. «Практично 80 відсотків спікерів, які туди приходять, - це “балакучі голови”. Їм дають як би текст і вони віщають», - стверджує експерт.

На його думку, соцмережі загалом і Фейсбук зокрема все ж таки не мають такого впливу, як телебачення. Але Юрій Романенко стверджує, що цей баланс поступово зміщується в бік інтернет-ресурсів. Він згадує, що часто нехтував запрошеннями на якісь телеканали, розуміючи мізерність їхньої аудиторії. «Аудиторія цього ефіру часто буває меншою, ніж мій пост у Фейсбуці», - каже ведучий. Принагідно він зазначає, що розкрутка на Фейсбуці поетапна: спершу твій пост має 10-20 тисяч переглядів, а тоді 300 і цілий мільйон.

«Я згоден, соцмережі повністю перекриють телебачення. Але для цього потрібен час», - каже Пелюховський. Тим не менш, із часом, зазначає він, є проблеми, адже наразі набагато важливіші проблемипотребуютьсвого вирішення.

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