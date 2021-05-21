Новый выпуск программы Юрия Романенко «Романенко. Беседы» посвящен теме медиаресурсов в современном мире. Лидер партии «Сила нации» и руководитель общественной организации «Защита и помощь» Андрей Пелюховский рассказал, как медиаресурсам заинтересовать зрителя и как новичкам выйти на более широкую аудиторию.

Гость программы объясняет, как работает медиасфера в современном мире: люди обсуждают тех, кого могут обсуждать. Поэтому, отмечает он, для раскрутки новых политиков нужно подключать основательные ресурсы.

«Фейсбука недостаточно, это ни о чем», - убежден Пелюховский. Тем не менее, Романенко не совсем согласен с этим утверждением. По его мнению, такая соцсеть, как Фейсбук, позволяет выйти на уровень города, обратиться к его жителям, нужно только их заинтересовать.

Пелюховский же по случаю рассказывает о работе пророссийских телеканалов. Он отмечает, что видел собственными глазами эту молодую и перспективную команду и ее работу. «Практически 80 процентов спикеров, которые туда приходят, - это "говорящие головы". Им дают как бы текст и они вещают», - утверждает эксперт.

По его мнению, соцсети в целом и Фейсбук в частности все же не имеют такого влияния, как телевидение. Но Юрий Романенко утверждает, что этот баланс постепенно смещается в сторону интернет-ресурсов. Он вспоминает, что часто пренебрегал приглашениями на какие-то телеканалы, понимая мизерность их аудитории. «Аудитория этого эфира часто бывает меньше, чем мой пост в Фейсбуке», - говорит ведущий. Заодно он отмечает, что раскрутка на Фейсбуке поэтапная: сначала твой пост имеет 10-20 тысяч просмотров, а потом 300 и целый миллион.

«Я согласен, соцсети полностью перекроют телевидение. Но для этого нужно время», - говорит Пелюховский. Тем не менее, со временем, отмечает он, есть проблемы, ведь сейчасгораздо более важные проблемытребуютсвоего решения.

Напоминаем, Пелюховский рассказал, что ожидает экономику Украины в ближайшем будущем.

Ранее Politeka сообщала о том, что Пелюховский прокомментировал санкции СНБО против контрабандистов в Украине.