Український політичний діяч, ексглава інформаційного відділу «Правого сектора», позафракційний депутат Верховної Ради України VIII скликання Борислав Береза розповів про екологічний стан Києва. У програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» він проаналізував стан повітря й води у столиці України.
«Мені дуже не подобається якість повітря і якість води в Києві. Ми в рейтингу майже не зникаємо по найгіршому повітрі у світі. Не в Європі, не в Україні – у світі. А було одним із найчистіших. А вода в Києві в деяких місцях перевищує заборонені норми, які там є. Це взагалі не повинно так бути. Люди повинні отримувати комфортні умови для життя. У Києві зараз виживають, а не живуть», - каже він.
Всі ці фактори роблять Київ некомфортним для мешканців.
«Ні, коли людина сюди приїздить, наприклад, із села Гурбинці Пирятинського району Полтавської області, то вона ніколи не бачила такого – вау, тут комфорт! – у порівнянні з Гурбинцями. Але коли ми порівнюємо з Прагою, Варшавою, Віднем та іншими містами, то ми тоді розуміємо: те, що у нас відбувається – це катастрофа для життя пересічного киянина», - повідомляє Береза.
Ведучий Євген Рибчинський додає: «Подейкують, що навіть у Москві, де все робиться безбожно і з-під палки, - там значно краще ставляться до свого міста, ніж у нас у Києві. Виникає питання: чому українець не може дбати про своє?».
Аллу Пугачову зняли в обіймах довговолосого коханця, фото вже в Мережі: "Дві зірки"
Міла Нітіч "врізала" Лорак і Поляковій після їх заяв про Меладзе: "Як одна, так і інша, вибачте мене..."
Лікарі назвали ймовірну причину смерті онука Олега Філімонова: "Тромби просто так не формуються"
"Боже, як боляче втрачати таких людей": пішла з життя відома лікарка, українці сумують
Трагічно обірвалося життя 15-річного онука Олега Філімонова, що відомо: "Грав на майданчику"
Нагадаємо, у Києві позашляховик пішов під землю, водій опинився в пастці: фото з місця НП і подробиці.
Як повідомляла Politeka, в Україні стійка тенденція до скорочення викидів ТЕС – Міненерго.