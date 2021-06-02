Український політичний діяч, ексглава інформаційного відділу «Правого сектора», позафракційний депутат Верховної Ради України VIII скликання Борислав Береза розповів про екологічний стан Києва. У програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» він проаналізував стан повітря й води у столиці України.

«Мені дуже не подобається якість повітря і якість води в Києві. Ми в рейтингу майже не зникаємо по найгіршому повітрі у світі. Не в Європі, не в Україні – у світі. А було одним із найчистіших. А вода в Києві в деяких місцях перевищує заборонені норми, які там є. Це взагалі не повинно так бути. Люди повинні отримувати комфортні умови для життя. У Києві зараз виживають, а не живуть», - каже він.

Всі ці фактори роблять Київ некомфортним для мешканців.

«Ні, коли людина сюди приїздить, наприклад, із села Гурбинці Пирятинського району Полтавської області, то вона ніколи не бачила такого – вау, тут комфорт! – у порівнянні з Гурбинцями. Але коли ми порівнюємо з Прагою, Варшавою, Віднем та іншими містами, то ми тоді розуміємо: те, що у нас відбувається – це катастрофа для життя пересічного киянина», - повідомляє Береза.

Ведучий Євген Рибчинський додає: «Подейкують, що навіть у Москві, де все робиться безбожно і з-під палки, - там значно краще ставляться до свого міста, ніж у нас у Києві. Виникає питання: чому українець не може дбати про своє?».

Нагадаємо, у Києві позашляховик пішов під землю, водій опинився в пастці: фото з місця НП і подробиці.