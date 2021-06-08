Исполняющая обязанности президента Национального университета “Киево-Могилянская академия” Александра Гуменная в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко заявила, что университету выгоднее иметь государственных студентов, чем контрактников, поскольку академия демпингует из-за стоимости их обучения.

Александра Гуменная рассказала, какие заработные платы имеют преподаватели в Киево-Могилянской академии.

"Где-то в районе будет, действительно, имея кандидатскую степень и звание доцента, где-то в районе 20 тыс. будет. Гривен, не долларов... Я сейчас еще несколько цифр приведу. Которые тоже дадут яркую картинку и понимание. Сравнение, например, государственной формы обучения и контрактной. На каждый год постановлением Кабмина утверждается очень средняя, ​​как температура по больнице, стоимость обучения одного студента государственной формы. Даже независимо от факультета. Хотя там есть определенные коэффициенты, и есть немножко отраслевая привязка... И в 2021 это что-то в районе 54 тыс. грн", - сказала Гуменная.

По ее словам, такую ​​сумму в год выделяет государство на обучение студента на государственной форме. При этом, очень мало специальностей, в которых стоимость обучения превышает эту сумму.

"Это означает, что нам выгоднее иметь государственных студентов, потому что финансирование больше, чем мы получаем от контрактных студентов. Например, дифференциация на этот год, на который мы вот буквально недавно стоимости обучения утвердили, на факультете экономических наук - там в среднем около 40 тыс. в год будет обучение на различных специальностях. На факультете юридических наук - там стоимость обучения уже достигает 60 тыс., если не ошибаюсь. Также на международных отношениях... Что это означает: мы немного демпингуем", - добавила Александра Гуменная.

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