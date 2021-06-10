Журналіст, публіцист, сучасний український прозаїк, автор нашумілої книги "Тропік шлюбу" Всеволод Непогодін у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» поділився своїми думками про сім'ю і шлюб.

Зокрема, він відверто розповів, що думка про створення сім'ї в звичному сенсі слова його не приваблює.

«Я в свої 36 років жодного разу не був у РАГСі як головна дійова особа. Мене навіть свідком ніхто не запрошував! Я дивовижна в цьому плані людина. Чому, не знаю, хоча я веселий, іскрометний. Я не люблю ці міщанські традиції, ось ці пишні весілля, білі сукні, лімузини, вся ця циганщина. Я не можу. Саме весілля пострадянське – це свято жінки. Всі ці принизливі ритуали, пити з туфлі, всі ці викупи наречених, азійщина. Блін, це ж просто жах! Я не можу це для себе зрозуміти», - розповідає він.

Непогодін розповів, як він мислить під враженням героя твору Генрі Міллера, і знаходить багато спільного між ним і собою.

«Є у нього абсолютно приголомшливий монолог. У нього хтось запитує: «Генрі, а ти знаєш того чувака?». А він зараз рефлексує: «Якого чувака? Та я себе не знаю! Хто я такий, навіщо я живу, звідки я прийшов, які мої цілі в цьому світі, які мої цінності? Що я буду робити завтра, де я буду через п'ять років, чим займатимуся?». І там ось такий потік свідомості! Мене це пригнічує і змушує задуматися», - говорить він.

Нагадаємо, 34-річна Федишин, пішовши по стопах Ольги Сумської, готується до нового весілля: "Сюрприз!".

Як повідомляла Politeka, новий бойфренд Гросу, якого вона приховувала після розлучення, видав свої почуття: "Кохана...".