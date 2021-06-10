Журналист, публицист, современный украинский прозаик, автор нашумевшей книги “Тропик брака” Всеволод Непогодин в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» поделился своими мыслями о семье и браке.

В частности, он откровенно рассказал, что мысль о создании семьи в привычном смысле слова его не привлекает.

«Мало того, что я в свои 36 лет ни разу не был в ЗАГСе в качестве главного действующего лица. Меня даже свидетелем никто не приглашал! Я удивительный в этом плане человек. Почему, не знаю, хотя я веселый, искрометный. Я не люблю эти мещанские традиции, вот эти пышные свадьбы, белые платья, лимузины, вся эта цыганщина. Я не могу. Сама свадьба постсоветская – это праздник женщины. Все эти унизительные ритуалы, пить из туфли, все эти выкупы невест, азиатщина. Блин, это же просто ужас! Я не могу это для себя понять», - рассказывает он.

Непогодин рассказал, как он мыслит под впечатлением героя произведения Генри Миллера, и находит много общего между ним и собой.

«Есть у него совершенно потрясающий монолог. У него кто-то спрашивает: «Генри, а ты знаешь того чувака?». А он сейчас рефлексирует: «Какого чувака? Да я себя не знаю! Кто я такой, зачем я живу, откуда я пришел, какие мои цели в этом мире, какие мои ценности? Что я буду делать завтра, где я буду через пять лет, чем буду заниматься?». И там вот такой поток сознания! Меня это подавляет и заставляет задуматься», - говорит он.

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