Голова партії “Сила нації” Андрій Пелюховський у програмі “Суб’єктивно з Андрієм Пелюховським” заявив, що в Україні деградує аграрний сектор і тому туди треба посилати кращих з кращих.

Андрій Пелюховський зазначив, що в Україні деградує периферія.

"Я б не назвав що це периферія, я б назвав це аграрним сектором... Деградує. Поясню чому, як я вважаю... Я вже говорив, що нам потрібно терміново реформувати систему освіти. І кращих з кращих посилати на периферію. Для того, щоб в селах і обласних центрах посилити інформаційне сприйняття, посилити освітню систему", - сказав Пелюховський.

За його словами, в обласних центрах і селах відбувається деградація молоді.

"Тому що вони не отримують достатньо інформації, досить якісної освіти. Туди ніхто не хоче їхати. У нас то вчителі в містах бідують. У нас вчителі самі беззахисні", - додав політик.

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