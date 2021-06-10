Глава партии “Сила нации” Андрей Пелюховский в программе “Субъективно с Андреем Пелюховским” на канале "Знай24" заявил, что в Украине деградирует аграрный сектор и поэтому туда нужно посылать лучших из лучших.

Андрей Пелюховский отметил, что в Украине деградирует периферия.

“Я бы не назвал, что это периферия, я бы назвал это аграрным сектором... Деградирует. Объясню почему, как я считаю... Я уже говорил, что нам нужно срочно реформировать систему образования. И лучших из лучших посылать на периферию. Для того чтобы в селах и областных центрах усилить информационное восприятие, усилить образовательную систему”, - сказал Пелюховский.

По его словам, в областных центрах и селах происходит деградация молодежи.

“Потому что они не получают достаточно информации, достаточно качественного образования. Туда никто не хочет ехать. У нас-то учителя в городах бедствуют. У нас учителя самые беззащитные”, - добавил политик.

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