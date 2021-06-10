Яким чином відбулося запрошення великого китайського бізнесмена Джека Ма (Ма Юня), засновника Alibaba Group, в Україну?

Про це у програмі Сергія Дойка «Особистість» розповідає ректор Національної музичної академії України, хоровий диригент і громадський діяч Максим Тимошенко.

«Ми розуміли, що Джек Ма знаменитий на весь Схід, він і громадський діяч, і меценат. Нам пояснили, що це питання потрібно обговорювати з Міністерством закордонних справ Китаю - просто так взяти й запросити його не можна. У підсумку справу стали вирішувати через Офіс президента. Потім лист пішов - і три тижні не було відповіді. Я тоді згадав, що ми не використали українське посольство в Китаї, зателефонував тимчасовому повіреному в справах. Виявилося, що Джек Ма написав особисто президенту України. Я ще раз уточнюю: при запрошенні Джека Ма в Україні використовувалися тільки офіційні канали», - каже гість програми.

Він нагадав, що і Ма має пряме відношення до світу музики: його батьки були вчителями музики, а сам він диригує симфонічним оркестром.

«Джек Ма цілком професійно співає в китайській опері. Він дуже любить музику. Ми почали безпосередньо листуватися з ним. Він дуже зацікавився нашою Музичною академією, особливо коли дізнався, що у нас почесний професор - Пласідо Домінго. Коли ми й самого Ма зробили почесним професором, він дивувався: де Домінго, а де я?», - розповідає Максим Тимошенко.

Раніше, як повідомляє Politeka, він повідомив, що в Китаї вирішили побудувати точну копію Національної музичної академії в Києві.

Також повідомлялося про обрання Тимошенка главою Національної музичної академії.