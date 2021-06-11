В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко украинский психиатр, диссидент, общественный деятель Семен Глузман размышлял о том, как найти баланс между морализаторством и отсутствием этики и морали в политике.

«Нужно искать этот баланс. Это очень тяжело, потому что некоторые моралисты, когда чуть-чуть патину снимаешь - видишь там такое... С другой стороны, некоторые политики вынуждены быть частично не очень моральными, я имею в виду не украинских, а вообще. Потому что политика — это всегда поиск компромисса, потому нет абсолютно этичного общества, и политик должен приспосабливаться», - считает Глузман.

Он привел в пример английских политиков, которые ходят по квартирам, домам и разговаривают со своими избирателями. По словам Глузмана, у нас более трагичная ситуация, потому что мы встречаемся с политиками только тогда, когда они уже на телеэкране.

«Нас очень легко обмануть, нас ведут постоянно в какие-то выборы: выбор между не добром и злом, а где меньшее зло. Я нисколько не претендую на то, что я большой специалист в конституционном праве и вообще в праве, но я считаю, что стратегическая ошибка украинского государства в том, что мы очень быстро перешли к режиму псевдопартии», - заявил Глузман.

Он отметил, что нам нужно ошибаться и тренироваться. В этой связи гость программы вспомнил президентские выборы, когда он знал достаточно много плохих вещей о Петре Порошенко, но все равно голосовал за него. Такое влияние, по словам Глузмана, могло оказать его патриотическое окружение.

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