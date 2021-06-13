У Маріуполі розпочалися урочисті заходи на вшанування сьомої річниці звільнення міста від проросійських терористів.

Як відомо, 13 червня 2014 року батальйон “Азов” за підтримки військових підрозділів в ході спецоперації звільнив Маріуполі від проросійських бойовиків. Це дозволило не лише повернути під контроль України стратегічне місто, але й зупинило наступ окупантів.

На честь цих подій у Маріуполі проходить Марш українських сил, організатором якого є Штаб оборони Приазов’я. Слідкувати за подією онлайн можна тут: