В Мариуполе начались торжественные мероприятия в честь седьмой годовщины освобождения города от пророссийских террористов.

Как известно, 13 июня 2014 года батальон “Азов” при поддержке военных подразделений в ходе спецоперации освободил Мариуполь от пророссийских боевиков. Это позволило не только вернуть под контроль Украины стратегический город, но и остановило наступление оккупантов.

В честь этих событий в Мариуполе проходит Марш украинских сил, организатором которого является Штаб обороны Приазовья. Следить за событием онлайн можно здесь: