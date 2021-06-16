У програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» ветеран АТО, український науковець, публіцист, кандидат біологічних наук Євген Дикий розповів, що «чисте серце», яке так нав’язували українцям, саме не розуміє, кому належить.

Спершу гість програми розповідає про світоглядний космополітизм, який передбачає вивищення людини над її національною ідентичністю та охоплення ідентичністю всіх людей. Водночас він зауважує, що на це здатно не так вже й багато людей. Але в українців, каже Дикий, протилежна проблема – несформована ідентичність. «Ми, навпаки, маємо зараз людину, яка не доросла навіть до того, що треба ці стіни сформувати», - підкреслює експерт.

Водночас він зазначає, що українцям нав’язали дилему: маючи чисте серце і чисті руки, можна забути про свою ідентичність. «Або, як кажуть, Техас грабують техасці. Обидва варіанти є абсолютно шкідливими, обидва варіанти є згубними», - міркує публіцист.

Принагідно Дикий згадує, як голосував, і аргументує свій вибір якраз-таки питанням ідентичності. «В умовах зовнішньої війни я вважав варіант із відсутністю ідентичності більш згубним», - переконаний він. Водночас науковець звертає увагу на те, що в мирний час людина інакше дивиться на певні моменти, але ця дилема – це завжди погано.

У цьому контексті науковець згадує час, коли був на фронті. «Всі ці люди в одному окопі – з ким із них ти в мирний час потиснув би руку, пішов чарку випити, а з ким, вибач за вираз, на одному гектарі не присів би навіть», - міркує Дикий. Отже, він робить висновок, що в часи війни не можна ставити себе перед подібними виборами. А Україна, каже публіцист, якраз-таки у стані екзистенційної війни.

Нагадуємо, Дикий заявив, що Російську імперію створили не тільки росіяни, але й українці.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Дикий пояснив, чи вороже для українців усе, що написано російською.



