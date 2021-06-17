У Британії стосунки шукачів скарбів із державою цивілізовані, на відміну від України, каже відомий київський журналіст-нумізмат Олег Базар. У програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» він розповівпро чорний ринок артефактів та тих, хто незаконно купує старожитності.

«Відомі факти, коли в Криму і в південних областях, де є скіфські поховання, екскаваторами копають! І потім це з’являється у приватних колекціях Росії, України. У нас теж є великі колекції скіфського золота, які невідомо звідки взялися», - каже він.

В Україні існує дуже відомий аукціон Віоліті, де продають всі копачі. Вони присилають звіт: цього тижня ми продали на 4 мільйони гривень, на 5 мільйонів гривень, розповідає нумізмат.

«Це один нещасний інтернет-аукціон, на який насправді мега-раритети не потрапляють.Мега-раритети, якщо їх викопали, побачили, і вони одразу пішли у колекції. Кількість таких колекціонерів важко уявити. У нас кожен другий митник, прокурор, чикожен третій суддя – всі колекціонери. Червонці, срібло царське, блюда… Всі, в кого є зайві або дурні гроші – колекціонери.Об’єктивно цей ринок в Україні – це десятки мільйонів доларів, і це дуже скромна оцінка», - зазначає Базар.

Україна – дуже багата земля. Історично багата, розповідає він.

«Тому що у нас тут було все. Оскільки тут була цікава територія, землеробство, плюс територія, по якій народи шастали туди-сюди, великі переселення. У нас, умовно кажучи, можна знайти в землі все – починаючи від давньогрецьких і давньоримських монет, самітських драхм з Ірану, весь Схід часів Золотої орди, і далі вся європейська нумізматика, тому що, наприклад, починаючи з XVIстоліття, європейське золото і срібло стікалось сюди тоннами», - резюмує Базар.

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