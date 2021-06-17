В Британии отношения кладоискателей с государством цивилизованные, в отличие от Украины, говорит известный киевский журналист-нумизмат Олег Базар. В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» он рассказал о черном рынке артефактов и тех, кто незаконно покупает предметы старины.

«Известны факты, когда в Крыму и в южных областях, где есть скифские захоронения, экскаваторами копают! И потом это появляется в частных коллекциях России, Украины. У нас тоже есть большие коллекции скифского золота, которые неизвестно откуда взялись», - говорит он.

В Украине существует очень известный аукцион Виолити, где продают все копатели. Они присылают отчет: на этой неделе мы продали на 4 миллиона гривен, на 5 миллионов гривен, рассказывает нумизмат.

«Это один несчастный интернет-аукцион, на который на самом деле мега-раритеты не попадают. Мега-раритеты, если их выкопали, увидели, и они сразу пошли в коллекции. Количество таких коллекционеров трудно представить. У нас каждый второй таможенник, прокурор, или каждый третий судья – всеколлекционеры. Червонцы, серебро царское, блюда... Все, у кого есть лишние или шальные деньги – коллекционеры. Объективно этот рынок в Украине – этодесятки миллионов долларов, и это очень скромная оценка», - отмечает Базар.

Украина – оченьбогатая земля. Исторически богатая, рассказывает он.

«Потому что у нас тут было все. Поскольку здесь была интересная территория, земледелие, плюс территория, по которой народы шныряли туда-сюда, великие переселения. У нас, условно говоря, можно найти в земле все - начиная от древнегреческих и древнеримских монет, саммитских драхм из Ирана, весь Восток времен Золотой орды, и дальше вся европейская нумизматика, потому что, например, начиная с XVI века, европейское золото и серебро стекалось сюда тоннами», - резюмирует Базар.

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