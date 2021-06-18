Політолог Руслан Бізяєв в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, чи є ймовірність нового Майдану.

Руслан Бізяєв зазначив, що українців може чекати новий Майдан.

"А чому ні? Не тому, що прийняли цей законопроєкт (про податкову амністію, - ред.), а тому, що якщо у людей різко впаде рівень життя, у простих людей, а у наших шановних все буде добре — природно, це викличе диспропорцію. Спочатку емоційну, а потім політичну. Ця диспропорція повинна буде якимось чином вийти. Є кілька варіантів, є кілька інструментів. Майдан один з них", - сказав Бізяєв.

За його словами, економічні проблеми об'єднують всіх українців, на відміну від політичних розбіжностей.

Бізяєв зазначив, що попередні мітинги були лише інструментами для політичної боротьби.

"А ось ця ситуація, це те, що стосується дуже великого і серйозного класу як малий і середній бізнес. Він у нас виживав за будь-яких умов, але просто з початком пандемії стало набагато важче. Тому що базові принципи почали сипатися. Тому, я не виключаю, що можуть бути соціальні протести. Я не стверджую — я не виключаю. Рівень самоорганізації у наших людей достатній, а такий інструмент, як соціальні мережі, дозволять досить швидко це питання формалізувати", - додав політолог.

Як повідомляла Politeka, Пелюховський розповів, чи буде нова революція.

Також Politeka повідомляла, що Бізяєв зазначив, що коли влада чує слово Майдан зараз, то сприймає його спокійно.



